بالمستندات.. "مرسيدس" تخالف تعليمات جهاز حماية المستهلك باستبدال السيارات المعيبة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:01 م
شريف بدر
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تخالف شركة الجيزة الوطنية للسيارات وكيل "مرسيدس" في مصر تعليمات جهاز حماية المستهلك، حيث أرسل وليد سعيد حسين النجار شكوي لـ "الفجر" يحكي فيها عن تجربته مع أحدي سيارات الشركة.
وقال النجار: " فوجئت بكسر مفاجئ في المقص الأمامي شمال وأيضا كسر البارة للعجلة الأمامية اليسري وذلك أثناء سير السيارة دون التعرض لأي مؤثر خارجي وكاد هذا الأمر أن يتسبب في قلب السيارة وأنا وأبنى بداخلها" .
وتابع مالك السيارة: "بالرجوع للشركة لم يتفهم أحد الأمر ثم قمت بعمل تقرير فني من كلية الهندسة "مرفق" يطالب باسترجاع السيارة بل وتحمل الشركة لمصاريف الفحص الفني أو تغيرها بسيارة أخري وقد استلمت الشركة القرار ولا أحد يستجيب".
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