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اعتقال مؤسس "داعش" فى الراشدية شمالى ببغداد

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:59 م
اعتقال مؤسس داعش فى الراشدية شمالى ببغداد
داعش
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وكالات
 
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق ،اليوم الأربعاء اعتقال "مؤسس" تنظيم "داعش"الإرهابى فى ناحية "الراشدية " شمالى العاصمة (بغداد).

 

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - إنه خلال عملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة ، بالتعاون مع الفوج الأول "لواء المشاة ١٩ " من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين فى ناحية "خان بنى سعد " بمحافظة ديالى.

 

وأضافت المديرية، أن هذا الارهابى قام بتأسيس تنظيم "داعش" في ناحية "الراشدية " ، وأنه بعد متابعته من قبل رجال الاستخبارات العسكرية ، اضطر للهرب إلى ديالي ، حيث تم تكليفه بقيادة أحد التنظيمات الارهابية فيها، وهو ما دفع رجال الاستخبارات العسكرية الى استدراجه لكمين محكم وإلقاء القبض عليه.

 

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