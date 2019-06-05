اعتقال مؤسس "داعش" فى الراشدية شمالى ببغداد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:59 م
وكالات
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق
،اليوم الأربعاء اعتقال "مؤسس" تنظيم "داعش"الإرهابى فى ناحية
"الراشدية " شمالى العاصمة (بغداد).
وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة
" السومرية نيوز" العراقية - إنه خلال عملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية
والمتابعة المستمرة تمكنت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة ، بالتعاون
مع الفوج الأول "لواء المشاة ١٩ " من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين
فى ناحية "خان بنى سعد " بمحافظة ديالى.
وأضافت المديرية، أن هذا الارهابى قام بتأسيس
تنظيم "داعش" في ناحية "الراشدية " ، وأنه بعد متابعته من قبل
رجال الاستخبارات العسكرية ، اضطر للهرب إلى ديالي ، حيث تم تكليفه بقيادة أحد التنظيمات
الارهابية فيها، وهو ما دفع رجال الاستخبارات العسكرية الى استدراجه لكمين محكم وإلقاء
القبض عليه.
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