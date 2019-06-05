اعتقال مؤسس "داعش" فى الراشدية شمالى ببغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق ،اليوم الأربعاء اعتقال "مؤسس" تنظيم "داعش"الإرهابى فى ناحية "الراشدية " شمالى العاصمة (بغداد).

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - إنه خلال عملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة ، بالتعاون مع الفوج الأول "لواء المشاة ١٩ " من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين فى ناحية "خان بنى سعد " بمحافظة ديالى.

وأضافت المديرية، أن هذا الارهابى قام بتأسيس تنظيم "داعش" في ناحية "الراشدية " ، وأنه بعد متابعته من قبل رجال الاستخبارات العسكرية ، اضطر للهرب إلى ديالي ، حيث تم تكليفه بقيادة أحد التنظيمات الارهابية فيها، وهو ما دفع رجال الاستخبارات العسكرية الى استدراجه لكمين محكم وإلقاء القبض عليه.