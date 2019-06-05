غارمة مفرج عنها: "ألف شكر وتحية للسيسي على وقفته معانا"

Advertisements

قالت إحدى الغارمات التي تم الإفراج عنهم بمناسبة عيد الفطر، إنها كانت قد اشترت ثلاجة بالدين، وبعد ذلك قامت ببيعها للعلاج بأموالها من مرض "فيروس سي".



وأضافت، خلال حوارها مع مراسل "قناة مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أنها بعد خروجها من السجن، سوف يتم علاجها ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لعلاج مرضي "فيروس سي"، متوجهة بالشكر للرئيس السيسي، على دعمه ومساندته لهم، معقبة: "الرئيس السيسي وقف جنبي، وألف شكر وتحيه له".



وأفرجت وزارة الداخلية عن عدد من الغارمين والغارمات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين أو غارمات".



وحرصت وزارة الداخلية على الإفراج عن الغارمين والغارمات فى أول أيام عيد الفطر المبارك يقضى المفرج عنهم العيد وسط أهلهم وذلك تنفيذا لتوجيها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

