مكرم محمد يهيب بوسائل الإعلام الالتزام بالأكواد الأخلاقية في تغطية حادث سيناء الإرهابي

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أهاب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة، وفقًا لكود تغطية العمليات الإرهابية الذي أقره المجلس، وذلك في تغطية حادث كمين العريش الإرهابي بشمال سيناء، الذي وقع صباح اليوم، على كمين أمني في مدينة العريش.





وقال المجلس في بيان له، إن ما حدث سوف يزيد من إصرار مصر دولة وشعبًا وجيشًا وشرطة، على القضاء على الإرهاب، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن حادث الهجوم الإرهابي رغم نتائجه المؤلمة، يمكن أن يغير كثيرًا من مجمل الصورة، وهزيمة الإرهاب حدثت بالفعل،

وأن الإرهاب سيدحر بالفعل بجهود الجيش والشرطة وشيوخ سيناء وعموم مواطني سيناء.





وأضاف المجلس أنه على ثقة بأن القصاص سيتم عاجلًا، وسيلقي المعتدون حتفهم المحتوم، وأننا لا نمل أن نذكر الجميع بضرورة اليقظة.





ويشمل كود تغطية الحوادث الإرهابية الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 5 بنود وهي: الالتزام بعدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات الأمنية أو العسكرية أو الخطط، والالتزام بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بإعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وحظر بث المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم، وعدم الإستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات، كما يحظر إبداء أية آراء أو معلومات سواء من جانب ضيوف الوسيلة الإعلامية أو الإعلامين تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.