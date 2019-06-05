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شيرين رضا تنعى شهداء كمين العريش

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:08 م
شيرين رضا تنعى شهداء كمين العريش
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الفجر الفني
 
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نعت الفنانة شيرين رضا شهداء هجوم كمين العريش الذي وقع صباح أول أيام عيد الفطر المبارك. 

وغردت من خلال حسابها على "تويتر" قائلة: "رحم الله شهداء كمين سيناء الأبطال ويا رب صبر أهلهم على هذا الفراق العظيم". 

وذكرت مصادر أمنية اليوم، الأربعاء، أن عددًا من العناصر الإرهابية هاجمت أحد الأكمنة الأمنية شمال غرب مدينة العريش بشمال سيناء.

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