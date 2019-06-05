ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عم الرئيس السوري أمام القضاء بتهمة اختلاس وتبييض أموال

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:19 م
عم الرئيس السوري أمام القضاء بتهمة اختلاس وتبييض أموال
رفعت الأسد
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أفادت تقارير إعلامية بأن محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ستجري بباريس في الفترة ما بين 9 و 18 ديسمبر المقبل، بتهم تبييض أموال واختلاس المال العام في سوريا.

 

وأضافت المصادر أن موعد هذه المحاكمة سيثبت بشكل نهائي في الـ11 من يوليو المقبل.

 

وبعد تحقيقات استغرقت خمس سنوات، أمر القاضي رينو فان رويمبكي في الخامس عشر من أبريل بفتح قضية بحق رفعت الأسد، لكشف ما إذا كان مسؤولا عن تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية، وعن تشغيل عمال في منزله بشكل غير مشروع والدفع لهم نقدا.

 

ويعيش رفعت الأسد (81 عاما) في المنفى في أوروبا منذ منتصف الثمانينات ويخضع لرقابة قضائية تحد من تحركاته دوليا منذ توجيه اتهام له في باريس في يونيو 2016.

 

Advertisements
المزيد عن: عم الرئيس السوري سوريا رفعت الأسد القضاء اختلاس وتبييض أموال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
20:45
-
سويسرا