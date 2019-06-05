"مستقبل وطن" ينظم احتفالية لأبناء كفر الشيخ احتفالا بالعيد (صور)

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هنأ حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ برئاسة المهندس فوزي الرفاع، الأمين العام للحزب بالمحافظة، شعب المحافظة بعيد الفطر المبارك، كما نظم الحزب احتفالية بشارع الخليفة المأمون بالعاصمة، لتهنئة المواطنين بالعيد وتم تقديم العاب ترفيهية للأطفال والرسم على وجوههم كما تم عمل مسابقات ببعض الأسئلة لهم وتقديم الهدايا منها ساعات يد ولعب اطفال وهدايا اخرى.



حضر الاحتفالية الدكتور على ابوشوشة، الأمين العام المساعد والمحاسب احمد جعفر الأمين، العام المساعد والدكتور الغمرى الشوادفى، أمين التنظيم والدكتور ياسرشحاتة، أمين العمل الجماهيرى ومحمود مراد، امين الحزب ببندر كفرالشيخ والدكتور وائل سرحان، امين الشباب وأحمد حمادة الفقى، امين مساعد امانة الشباب وعمر خضر امين مساعد الشباب.



وياتى ذلك خطة الامانة العامة للحزب على مستوى الجمهورية لتهنئة المصريين بجميع محافظات الجمهورية بالأعياد والمناسبات السعيدة