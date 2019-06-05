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الزمالك يمنح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:04 م
الزمالك يمنح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام
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الفجر الرياضي
 
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بدأ لاعبو الزمالك راحة سلبية لمدة 10 أيام فى فترة توقف الدورى، استعدادًا لنهائيات بطولة أمم إفريقيا التى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.

 

وقرر الجهاز الفنى تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجارى لبدء فترة إعداد جديدة استعدادًا لاستئناف الموسم بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية.

 

يذكر أن هذه الراحة السلبية تأتى بعدما خاض الزمالك مباراتين من مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته فى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية التى توج بها مؤخرًا، حيث انتهت المباراتان بالتعادل الإيجابى 1/1 أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود.

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