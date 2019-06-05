الكنيسة الكاثوليكية تنعى شهداء حادث العريش
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:07 م
ماريان عيد
Advertisements
Advertisements
أدانت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر، استهداف كمين أمني بالعريش، ونعت شهداء الواجب.
وقالت في بيان: "تدين الكنيسة الكاثوليكية، وعلى راسها صاحب الغبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الحادث الارهابي الذي استهدف كمينا أمنيا قرب مدينة العريش، كما ونؤكد التضامن الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، الذي يسعى إلى إفساد احتفالات عيد الفطر المبارك".
وكما جاء في البيان: "وتتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل، هذا العمل يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية".
وقالت في بيان: "تدين الكنيسة الكاثوليكية، وعلى راسها صاحب الغبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الحادث الارهابي الذي استهدف كمينا أمنيا قرب مدينة العريش، كما ونؤكد التضامن الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، الذي يسعى إلى إفساد احتفالات عيد الفطر المبارك".
وكما جاء في البيان: "وتتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل، هذا العمل يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية".
Advertisements
المزيد عن: مجلس البطاركة والأساقفة عيد الفطر المبارك
- الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعي شهداء هجوم المنيا الإرهابي
- الكنيسة الكاثوليكية عن أحداث تفجير أتوبيس المريوطية: اعتداء على كرامة الإنسان
- الكنيسة الكاثوليكية تدين الهجوم الإرهابي بسيناء
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في مؤتمر كنسي بالفاتيكان
- الكنيسة الكاثوليكية بمصر تصلى من أجل ضحايا مسيحيي نيجيريا ومالى
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يدين حادث هجوم سيارة الشرطة التابعة لقسم النزهة
- بطريرك الأقباط الكاثوليك يدين حادث الشيخ زويد الرهابي
- بطريرك الكاثوليك المصري يدين تفجيرات سيرلانكا
- الكنيسة الكاثوليكية تنعى ضحايا الانفجارات بسيرلانكا
- اليوم.. مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يعقد اجتماعه الدوري