الكنيسة الكاثوليكية تنعى شهداء حادث العريش



وقالت في بيان: "تدين الكنيسة الكاثوليكية، وعلى راسها صاحب الغبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الحادث الارهابي الذي استهدف كمينا أمنيا قرب مدينة العريش، كما ونؤكد التضامن الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث، الذي يسعى إلى إفساد احتفالات عيد الفطر المبارك".



وكما جاء في البيان: "وتتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل، هذا العمل يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية".

أدانت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر، استهداف كمين أمني بالعريش، ونعت شهداء الواجب.