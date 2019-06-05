محافظ القليوبية يتفقد أقسام الاستقبال والعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي (صور)

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أجرى الدكتور علاء مرزوق محافظة القليوبية، جولة تفقدية لمستشفى بنها الجامعي لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، واطلع على عدد من التقارير واستمع إلى مشاكل المرضي موجها مسؤولي المستشفى بسرعة حلها.



وتفقد المحافظ أقسام الإستقبال وأقسام العناية المركزة والأقسام المختلفة داخل المستشفيات،وحرص على الاطمئنان على حالة المرضى وتذليل كافة العقبات من أجل سلامة وراحة المرضى داخل المستشفيات.



رافقه خلال الجولة الدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب لشئون الطلاب والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها والدكتور محمد شاكر نائب مدير عام المستشفيات وسمير القرش امين عام الجامعة ومنى الفرماوى المدير الإدارى للمستشفيات.

