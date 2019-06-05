محمد عادل إمام ينعى شهداء كمين العريش

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نعى الفنان محمد عادل إمام، شهداء كمين العريش الذي وقع فى صباح أول ايام عيد الفطر المبارك.



وغرد من خلال حسابه على "تويتر" قائلًا: " إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله شهدائنا واسكنهم فسيح جناته وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".



وذكرت مصادر أمنية اليوم الأربعاء، أن عددًا من العناصر الإرهابية هاجمت أحد الأكمنة الأمنية شمال غرب مدينة العريش بشمال سيناء.