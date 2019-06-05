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موعد مباراة البرتغال وسويسرا نصف نهائي دوري الأمم الاوروبية والقنوات الناقلة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:00 م
موعد مباراة البرتغال وسويسرا نصف نهائي دوري الأمم الاوروبية والقنوات الناقلة
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محمد أيمن
 
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يحتضن ملعب إستاد أفونسو هنريكيس اليوم الاربعاء مباراة البرتغال وسويسرا وذلك لحساب مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.


وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين بالإضافة إلى توقيت نقلها على الهواء مباشرةً والقنوات التي ستقوم ببثها.


البداية مع المنتخب البرتغالي الذي وصل إلى الدور نصف النهائي بفضل إحتلاله المركز الأول على لائحة المجموعة A3 متقدماً على إيطاليا وبولندا.


وجمع رفقاء كريستيانو رونالدو ثمانية نقاط من أربعة مباريات بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما ولم يتكبد أبطال أوروبا الخسارة في أي مباراة.


في المقابل إحتل منتخب سويسرا المركز الأول على لائحة المجموعة A2 برصيد تسعة نقاط بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة وتأهل بفارق الاهداف عن المنتخب البلجيكي الذي جمع نفس العدد من النقاط.


ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها الليبي المتألق محمد بركات.

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