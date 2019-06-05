بايرن ميونخ يعلن رحيل نجم الفريق

أعلن بايرن ميونخ الألماني رحيل الكولومبي خاميس رودريجيز اليوم والذي لعب في صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسمين من ريال مدريد، حيث أعلن النادي البافاري في بيان رسمي له عدم تفعيل خيار الشراء النهائي في عقد رودريجيز.





وقال النادي في بيان له :"رودريجيز طلب من إدارة النادي عدم تفعيل خيار الشراء المتفق عليه مع ريال مدريد وهذه الرغبة وافقت عليها إدارة النادي".





وعلق كارل هانز رومينيجه الرئيس التنفيذي للفريق البافاري على رحيل رودريجيز، قائلاً : "أشكر رودريجيز بالنيابة عن بايرن ميونخ وما قدمه خلال عامين ناجحين، حيث حققنا لقب الدوري الألماني مرتين ولقب الكأس ووصلنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال معه الموسم الماضي ونتمنى له التوفيق في مستقبله".





وعلى صعيد آخر، علق رودريجيز على رحيله عن البايرن قائلاً : "شكرًا جزيلا للنادي والمشجعين الذين قدموا لنا دعمًا كبيرًا، كانا عامان لا يُمكن نسيانهما في ميونخ وشعرت بحالة جيدة هنا ولدي ذكريات رائعة وأتمنى للنادي التوفيق في المستقبل".





يذكر أن رودريجيز خاض 67 مباراة بقميص البايرن وسجل 15 هدفًا وصنع 20 هدفًا وتوج بلقبين للدوري الألماني ولقب كأس السوبر الألماني وكأس ألمانيا.