أحمد شوبير ينعى الراحل محمد نجم





ونشر "شوبير" صورة للفنان الراحل عبر حسابه على موقع تويتر،غرد قائلًا :" وداعا محمد نجم ربنا يرحمك " .



وكتب " شوبير من خلال حسابه الشخصى تويتر: "خالص العزاء في وفاة الفنان الكبير محمد نجم ، أدعو الله للفقيد بالرحمة وللأسرة خالص الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

نعى الإعلامى أحمد شوبير الفنان الكبير محمد نجم والذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.