أحمد شوبير ينعى الراحل محمد نجم
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 02:55 م
الفجر الفني
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نعى الإعلامى أحمد شوبير الفنان الكبير محمد نجم والذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.
ونشر "شوبير" صورة للفنان الراحل عبر حسابه على موقع تويتر،غرد قائلًا :" وداعا محمد نجم ربنا يرحمك " .
وكتب " شوبير من خلال حسابه الشخصى تويتر: "خالص العزاء في وفاة الفنان الكبير محمد نجم ، أدعو الله للفقيد بالرحمة وللأسرة خالص الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".
وكتب " شوبير من خلال حسابه الشخصى تويتر: "خالص العزاء في وفاة الفنان الكبير محمد نجم ، أدعو الله للفقيد بالرحمة وللأسرة خالص الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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