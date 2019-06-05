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أحمد شوبير ينعى الراحل محمد نجم

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 02:55 م
أحمد شوبير ينعى الراحل محمد نجم
احمد شوبير
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الفجر الفني
 
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نعى الإعلامى أحمد شوبير الفنان الكبير محمد نجم والذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشر "شوبير" صورة للفنان الراحل عبر حسابه على موقع تويتر،غرد قائلًا :" وداعا محمد نجم ربنا يرحمك " .

وكتب " شوبير من خلال حسابه الشخصى تويتر: "خالص العزاء في وفاة الفنان الكبير محمد نجم ، أدعو الله للفقيد بالرحمة وللأسرة خالص الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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