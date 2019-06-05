أطعمة تضر بخصوبة الرجل وأخرى تعزز الحيوانات المنوية









أكد خبراء التغذية أن نتائج بعض الدراسات العلمية الحديثة، أظهرت أن الأحماض الدهنية المشبعة تقلل جودة الحيوانات المنوية ، إلى جانب عوامل أخرى مثل البدانة والتدخين.





الأحماض الدهنية المشبعة توجد غالبا في الأغذية الحيوانية مثل اللحوم والنقانق والزبدة والقشدة والجبن، كما أنها غالبا ما تختبئ في المنتجات الجاهزة والحلويات والوجبات الخفيفة، ومن المخاطر الأخرى للأحماض الدهنية المشبعة رفع مستوى الكوليسترول وتهديد صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.





كيفية تعزيز الحيوانات المنوية





خسارة الوزن الزائد

ينتج البدناء حيوانات منوية أقل مقارنة بأصحاب الوزن المثالي، لذا يجب خسارة الوزن.





تناول الفيتامينات

أثبتت دراسات أن الذكور الذين يتناولون الفيتامينات يوميًا، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، ما يعزز فرص الحمل.





التمارين الرياضية

يراعى الذهاب لمراكز اللياقة البدنية عدة مرات أسبوعيا للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية، كما يساعد على تحسين القدرة الجنسية وإنتاج حيوانات منوية بكثرة.





الإقلاع عن التدخين

يرتبط التدخين بانخفاض جودة الحيوان المنوي وحركته، حيث يعاني المدخنون من عدد كبير من أعداد حيوانات منوية المشوهة.





تجنب الكحوليات

تناول المشروبات الكحولية يقلل من كمية وجودة الحيوانات المنوية.





تناول عين الجمل

وجد الباحثون أن الرجال الذين تناولوا عين الجمل بشكل يومي، ينتجون حيوانات منوية أقل جودة وعدد.





تناول أطعمة صحية

تساعد حمية البحر المتوسط، التي تعتمد على الخضروات والفواكه والأسماك، على تعزيز وتقوية الحيوانات المنوية.





الأجهزة الإلكترونية

أكدت العديد من الدراسات أن الرجال الذين يحملون هواتفهم طوال الوقت ويضعوها في جيوبهم بجوار أعضائهم التناسلية، تتأثر قدرة وجودة وأعداد حيواناتهم المنوية.



