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الدولار يتراجع قرب أدنى مستوياته في 7 أسابيع اليوم الأربعاء

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 02:53 م
الدولار يتراجع قرب أدنى مستوياته في 7 أسابيع اليوم الأربعاء
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كابد الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أسابيع اليوم الأربعاء وسط تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية في مواجهة المخاطر المرتبطة بالنزاع التجاري. وتخلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن إشارته المعتادة إلى تحلي البنك "بالصبر" في قرارته الخاصة بالفائدة أمس الثلاثاء وقال بدلا من ذلك إنه سيتصرف "حسبما تقتضي الحاجة" لمواجهة الضغوط التجارية.

وأدى ذلك إلى تراجع الدولار لليوم الخامس على التوالي، مما عزز اليورو ودفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل الين الياباني، غير أن التحركات الطفيفة في مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات اليوم الأربعاء أشارت إلى أن الأسواق أخذت في حسبانها بالفعل خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وتراجع مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.059 .

 ونزل المؤشر 1.3% من أعلى مستوياته في أكثر من عامين البالغ 98.371 الذي لامسه في 23 مايو.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1260 دولار مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة ومسجلا أعلى مستوياته في 7 أسابيع. وصعد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7000 دولار مع صدور بيانات أظهرت تسارع نمو اقتصاد أستراليا بوتيرة محدودة في الربع الأول. وانخفض الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية ليصل إلى 108.125 ين ليظل قريبا من أعلى مستوياته في 5 أشهر البالغ 107.845 ين الذي سجله خلال الجلسة السابقة.
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