"الصحة" تخصص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن مخالفات الأغذية





أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص خط ساخن برقم "105" للإبلاغ عن أي مخالفات تخص الأغذية خلال فترة أيام العيد، وذلك حرصًا على صحة المواطنين.وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة متصلة بغرف عمليات فرعية بالمحافظات، لمتابعة خطة تأمين احتفالات عيد الفطر.وأضافت أن الغرفة تضم في عضويتها قطاعات الطب العلاجي، والوقائي، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وهيئة الإسعاف المصرية، وإدارة الرعايات المركزة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.وشددت وزارة الصحة على عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك، وقد تسبب ضررًا شديدًا خاصة لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.