غارم: "أخيرا هشوف بناتي.. وأشكر قطاع السجون على المعاملة الإنسانية"





وقال أحد الغارمين المفرج عنهم ويدعى صبحي سليمان يعمل سائق: "قمت باقتراض مبلغ 180 ألف جنيه لتجهيز بناتي وشراء أثاث لتزويجهم إلا إنني تعثرت في سداد مبلغ 15 ألف جنيه، وحكم علي بسنتين حبس قضيت منهم 6 شهور، وتم الإفراج عني، وأشكر قطاع السجون على المعاملة الإنسانية والرئيس السيسي لسرعة الإفراج عني في العيد أخيرا هشوف بناتي.









ويأتى ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

و انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1595 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، باجمالى 2002 نزيل ونزيلة بينهم 139 غارم وغارمة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

في سياق متصل قرر قطاع السجون صرف 500 جنية لكل نزيل مفرج عنه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

و انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1595 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، باجمالى 2002 نزيل ونزيلة بينهم 139 غارم وغارمة. كما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. وأعلن اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الإفراج عن 2002 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المباركويأتى ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

أفرجت وزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك، عن الغارمين والغارمات وبعض السجناء.