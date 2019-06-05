القائمة الكاملة لجوائز "كأس إينرجي".. "زودياك" أحسن مسلسل والسقا ودينا الشربيني و"تايسون" الأفضل

اختتم أمس، الموسم الثالث من برنامج "كأس إينرجي للدراما" مع محمد طارق أضا على راديو "إينرجي"، وهو البرنامج الذي لاقى نجاحا كبيرا في موسميه الأول والثاني، ويصنف المسلسلات في مجموعات تضم كل مجموعة 4 مسلسلات تماما كما يجري في كأس العالم، وتتنافس المسلسلات فيما بينها للتأهل للأدوار العليا والنهائية عن طريق تصويت الجمهور، كما تقدم لجنة تحكيم مكونة من النقاد علا الشافعي وحنان شومان وزين العابدين خيري، نقدا أسبوعيا للمسلسلات وتساهم في اختيار المسلسلات الفائزة.

وبلغ التصويت في المرحلة النهائية فقط مليون ونصف المليون صوت، كما دأب صناع المسلسلات وأبطالها على دعوة الجمهور للتصويت لمسلسلهم للفوز بـ"كأس إينرجي للدراما" وهو ما أحدث تفاعلا أكبر وتنافسا أشرس بين محبي المسلسلات أثناء التصويت.





وتمنح لجنة التحكيم 6 جوائز لا يتدخل فيها الجمهور، وهي أحسن مسلسل وأحسن مسلسل كوميدي، وأحسن ممثل وممثلة وأحسن ممثل وممثلة في أدوار مساعدة، وفيما يلي القائمة الكاملة للمسلسلات والفنانين الفائزين بالجوائز، على أن تعقد "إينرجي" حفلا ضخما قريبا لمنح الجوائز للفائزين، كما جرت العادة في كل نسخة من "كأس إينرجي للدراما":



جوائز لجنة التحكيم

أحسن مسلسل: زودياك

أحسن ممثل: محمد ممدوح (قابيل)

أحسن ممثلة: حنان مطاوع (لمس أكتاف)

أحسن ممثل دور مساعد: كريم عفيفي (ولد الغلابة) وعلي الطيب (قابيل)

أحسن ممثلة دور مساعد: أسماء أبو اليزيد (زودياك)

أحسن مسلسل كوميدي: بدل الحدوتة تلاتة

جوائز الجمهور

أحسن مسلسل: زودياك

أحسن مسلسل كوميدي: بدل الحدوتة تلاتة

أحسن ممثل: أحمد السقا (ولد الغلابة)

أحسن ممثلة: دينا الشربيني (زي الشمس)

أحسن ممثلة كوميدية: دنيا سمير غانم (بدل الحدوتة تلاتة)

أحسن ممثل كوميدي: أحمد فهمي (الواد سيد الشحات)

أحسن ممثلة مساعدة: ريهام عبدالغفور (زي الشمس)

أحسن ممثل مساعد: ماجد المصري (زلزال)

أحسن ممثلة صاعدة: هنادي مهنى

أحسن ممثل صاعد: أحمد خالد صالح (زودياك)

أحسن مخرج: محمد سامي (ولد الغلابة)

أحسن سيناريو: محمد المعتصم ومنة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية (زودياك)

أحسن مدير تصوير: حسام حبيب (بدل الحدوتة تلاتة)

أفضل ديكور: هند حيدر (زودياك)

أفضل ستايلست: دينا نديم (زودياك)

أحسن موسيقى تصويرية: مصطفى الحلواني (حكايتي)

أحسن تتر: كارمن سليمان (حكايتي)