الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في إدلب
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:39 م
وكالات
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية،
ماريا زاخاروفا أن العسكريون الروس والأتراك يواصلون اتصالاتهم من أجل منع التصعيد
في إدلب، وأنه لا يمكن التغافل عن هجمات الإرهابيين.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "على
الرغم من استفزازات وهجمات المسلحين العدوانية، تبقى روسيا ملتزمة باتفاقات مع تركيا
بشأن استقرار الوضع في إدلب. ويواصل العسكريون اتصالاتهم لتنسيق الأعمال بهدف منع التصعيد
والعدوان وعدم الاستقرار".
وأضافت زاخاروفا أنه في الوقت نفسه لم يمكن
التغاضي عن الأعمال الاستفزازية الخطيرة التي يقوم بها الإرهابيون وتهدد القاعدة الروسية
حميميم والقوات السورية والسكان المدنيين.
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