الدولار الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى ف 7 أسابيع

انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء لأدنى مستوى ف 7 أسابيع مع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.





وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمئة إلى 1.1281 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنحو 0.1 بالمئة عند 108.26 ين.





وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.2716 دولار، بينما استقر أمام الفرنك السويسري عند 0.9920 فرنك.





وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمئة إلى 96.961، وهو أدنى مستوى منذ 18 أبريل/نيسان.





ويتزامن مع هبوط الدولار انتعاش أسعار الذهب لأعلى مستوى في 3 أشهر.





وفتح بنك الاحتياطي الفيدرالي التكهنات أمس أمام خفض معدل الفائدة، حيث أعلن جيروم باول رئيس الفيدرالي استعداد المركزي الأمريكي للتصرف استجابة لتأثير التطورات التجارية على اقتصاد الولايات المتحدة، مما يُعطي إشارة إلى أن الفيدرالي منفتح لخفض معدلات الفائدة.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي و"أي.إس.إم" للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.