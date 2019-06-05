تراجع عدد الهجمات المعادية للمسلمين في ألمانيا

كشف تقرير صحفي، أن عدد الهجمات المعادية للإسلام في ألمانيا تراجع بشكل واضح خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام.

وجاء في تقرير صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن السلطات سجلت 132 هجوماً ضد مسلمين ومساجد خلال الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس العام الجاري، ويقل هذا العدد عما تم تسجيله خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 والذي بلغ آنذاك 196 هجوماً.

وتستند الصحيفة الألمانية في ذلك، إلى رد وزارة الداخلية الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض.

يذكر أن الربع الأول من عام 2017 شهد 221 هجوماً.

لكن الحكومة الاتحادية أشارت إلى أنه من الممكن أن ترتفع الأعداد النهائية، بسبب البلاغات المتأخرة عن الهجمات، بحسب التقرير الصحفي.

ويندرج ضمن الحوادث مثلاً التحريض، وكذلك إحداث تلفيات مادية وسب المسلمين وإهانتهم، والتعدي على ممتلكات الغير، والكتابة على الجدران.

يشار إلى أن عدد المصابين إثر مثل هذه الهجمات بلغ أربعة أشخاص خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، فيما بلغ 17 مصاباً خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

جدير بالذكر أن عدد الجرائم المعادية للإسلام يتراجع بالفعل منذ فترة طويلة، فبينما تم تسجيل 950 هجوماً على مسلمين ومؤسسات إسلامية على مدار عام 2017، تراجعت مثل هذه الجرائم إلى 824 هجوماً في عام 2018.

يذكر أنه في الأعوام السابقة لذلك لم يكن يتم تسجيل هجمات معادية للإسلام بشكل منفصل، ومن ثمّ ليس هناك أعداد للمقارنة.