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ديريك ودا سيلفا أول الراحلين عن الاتحاد السكندري

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:24 م
ديريك ودا سيلفا أول الراحلين عن الاتحاد السكندري
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أحمد شديد
 
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فسخ نادي الاتحاد السكندري برئاسة تعاقده بالتراضي مع النيجيري تشوكا ديريك والمدافع البرازيلي ولاس دا سيلفا، خلال الفترة الحالية بسبب عدم حاجة الفريق إلى خدماتهم في الموسم المقبل.


وظهر الثنائي بمشتوى متواضع خلال الدقائق التي شاركوا فيها مع زعيم الثغر ليقرر مجلس الإدارة رحيلهم عن صفوف الفريق.


ويتطلع مسؤولو الاتحاد السكندري لإعادة هيكلة فريق الكرة من جديد، بعد المستوى السئ الذي ظهر عليه الفريق في الدور الثاني من الدوري ومنافسته على البقاء في مسابقة الدوري حتى الاسبوع الاخير.


وكان زعيم الثغر قد تعاقد مع المدافع البرازيلي والمهاجم النيجيري، في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنهما لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما مع الفريق على الرغم من حصولهما على فرصة المشاركة بصفة أساسية في أكثر من مباراة.

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