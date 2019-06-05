ديريك ودا سيلفا أول الراحلين عن الاتحاد السكندري

فسخ نادي الاتحاد السكندري برئاسة تعاقده بالتراضي مع النيجيري تشوكا ديريك والمدافع البرازيلي ولاس دا سيلفا، خلال الفترة الحالية بسبب عدم حاجة الفريق إلى خدماتهم في الموسم المقبل.





وظهر الثنائي بمشتوى متواضع خلال الدقائق التي شاركوا فيها مع زعيم الثغر ليقرر مجلس الإدارة رحيلهم عن صفوف الفريق.



