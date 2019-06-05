نور الدين: الهجوم الإرهاب على كمين العريش محاولة لتقزيم دور مصر

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قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الحادث الإرهابي الغاشم على كمين بشمال غرب العريش، حادث خسيس يحدث في عيد الفطر المبارك؛ لكون أهل الشر يحاولوا دائمًا التأثير على أي فرحة للمصريين.



وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن هذا الحادث ليس بمعزل عن الموقف المصري المشرف تجاه أزمة الخليج والاستفزازات الإيرانية، والموقف المصري المشرف مع الجيش الوطني في السودان، والجيش الوطني الليبي، فهم دائمًا يحاولوا تقزيم دور مصر وإشغالها.



وتابع، أن 5 يونيو هو تاريخ قطع العلاقات مع قطر، مشددًا على أن قطر وتركيا منزعجين جدًا من تعاظم الدور المصري في الخليج وأزمة السودان.



هذا وأعلنت وزارة الداخلية، مقتل 5 عناصر إرهابية خلال الهجوم على كمين أمني بالعريش.



وأضافت، في بيان صدر قبل قليل، أن قوات الامن تعاملت مع العناصر الإرهابية المهاجمة، ما أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.



وتابعت الداخلية، أن قوات الأمن تقوم بتتبع خطوط سير باقي العناصر الإرهابية الهاربة، لضبطهم.

