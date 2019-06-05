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استنفار أمني بالقاهرة خلال أيام عيد الفطر المبارك

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:24 م
استنفار أمني بالقاهرة خلال أيام عيد الفطر المبارك
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سليم الهوارى
 
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قامت مديرية أمن القاهرة في أول أيام عيد الفطر المبارك بتطبيق حالة الاستنفار الأمني والتي أقرها اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة في اجتماعة السابق يوم الأحد، حيث أمر بالتواجد والتمركز في جميع الميادين النشطة في العيد على مدار أيام العيد الثلاث.

وقامت إدارة تنفيذ الأحكام بالقاهرة، بتنفيذ حالة الاستنفار الأمني عن طريق حملات أمنية لضبط الهاربين والمطلوبين على ذمة قضايا أخرى، حيث قامت الإدارة بعدة حملات أمنية بجانب الإدارات الأخرى، والعمل على ملاحقة العناصر الإجرامية الهاربه، لتنفيذ الأحكام المطالبين فيها.
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