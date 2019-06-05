محافظ كفر الشيخ يشارك جماهير المحافظة فرحتهم بعيد الفطر (صور)





شارك الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، الأهالى فرحتهم بعيد الفطر المبارك، بساحة الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، وسط الآلاف من المصليّن، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة، داعيًا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الطيبة على الشعب المصري العظيم، والامتين العربية والاسلامية بالخير والبركات.رافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري، واللواء ناصر رشاد نائب مدير الأمن حكمدار المديرية، واللواء ياسر الحاج على، مدير ادارة الأمن الوطني، واللواء محمد عمار، مدير ادارة البحث الجنائي، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، والعميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، والشيخ عطا بسيوني، إمام الدعوة بالأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والامنية والشعبية والسياسية ورجال الأوقاف والأزهر الشريف، والآلاف من أبناء مدينة كفرالشيخ والقري المجاورة.