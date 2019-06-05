رئيس مدينة القناطر تتفقد أحول المرضى في أول أيام العيد (صور)

وشددت خلال جولتها علي ضرورة إلتزام وتواجد جميع الأطباء والممرضين والعاملين خلال فترات النوبتجية لاستقبال أي حالات طارئة علي مدار اليوم.







تفقدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، سير العمل بمستشفي القناطر الخيرية في أول أيام عيد الفطر المبارك، يرافقها أيمن عراقي سكرتير عام المركز والمدينة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان علي رفع درجة استعداد المستشفى خلال أيام العيد ومتابعة الحالة الصحية للمرضي أنفسهم ومدي العناية وإلتزام ومتابعة الأطباء لحالات المرضي والخدمات الطبية المقدمة لهم.واطمأنت "المزين" علي وجود الأطباء بجميع التخصصات والتأكد من الكشف علي المرضي والعمل يسير بشكل طبيعي، مشددة علي ضرورة توفير سبل الراحة إضافة إلي تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.كما شملت الجولة المرور علي حضانات الأطفال بالمستشفي والتأكد من المرضي بمستوي تقديم الخدمة الطبية لهم كما قامت بتسليم بعض أطفال المرضي الهدايا لرسم البهجة علي وجوههم.