محمد عساف يطرح أغنية "بصراحة"

طرح النجم الفلسطيني محمد عساف، بالتعاون مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" أغنيته الجديد "بصراحة" عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع "يوتيوب" الشهير.

الأغنية عراقية وهي من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية "مكانك خالي" التي أطلقها محمد عساف العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

على صعيد آخر، يستعد محمد عساف لموسم صيفي حافل بالمهرجانات التي سيلتقي خلالها الجمهور في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.