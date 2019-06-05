محافظ الغربية يزور دور رعاية الأيتام والمسنين لتقديم التهنئة بالعيد (صور)





قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، بزيارة عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك ويأتى ذلك فى إطار حرصة على مشاركتهم بالاحتفال بعيد الفطر المبارك.حيث بدأ زيارته بمؤسسة دار الرضوى للرعاية الاجتماعية وكفالة اليتيم المشهرة برقم 743 لسنة 2001 وإلتقى بالبنات اليتامى المقيمات بالدار وهنأهم بعيد الفطر، مؤكدًا على حرصه على تقديم كافة سبل الرعاية لهم وعلى لقائهم بصفة دورية للتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية لهم.كما زار مؤسسة دار العجزة والمسنين (بدون مأوى) بمجمع الهدى حيث هنأ المسنين المقيمين بالدار بعيد الفطر.وخلال الزيارة أعرب محافظ الغربية على سعادته البالغة بمشاركة الأيتام والمسنين فى الاحتفال بعيد الفطر المبارك أعادة الله على مصر بالخير واليمن والبركات، كما أدار نقاشًا مفتوحا مع المقيمين بالدار للتأكد من توفير كافة سبل الرعاية لهم.