برشلونة يصدم نيمار ويحدد شرط ناري لعودته للفريق
وضع مسئولو فريق برشلونة الإسباني شرطا ناريا، لعودة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الكاتالوني من جديد في الصيف المقبل.
وووفقا لبرنامج الشرينتيجو الشهير في إسبانيا،
فإن برشلونة طلب من نيمار خفض راتبه الحالي من باريس سان جيرمان إلى النصف من أجل ضمه
في الصيف.
ويتقاضى نيمار على 37 مليون يورو سنويا في صفوف باريس سان جيرمان .
ويرغب نيمار في العودة لصفوف برشلونة بعد
محادثات بينه وبين ليونيل ميسي، قائد البارسا في الأسابيع الماضية لكن باريس سان جيرمان
يرفض الدخول في مفاوضات لبيعه مهما كان الثمن.
ورحل نيمار عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان
في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.
ويحاول برشلونة، إقناع باريس سان جيرمان
بالتخلي عن نيمار بالحصول على 150 مليون يورو وضم واحد من الثنائي عثمان ديمبلي وفيليب
كوتينيو من البارسا الذي كشفت عنه صحيفة موندو ديبورتيفو في الأيام الماضية.
- كوتينيو يخشى مصير نيمار
- "فالفيردي" يطلب من برشلونة 362 مليون يورو
- برشلونة يحدد شروطه لعودة نيمار
- زيدان يصدم نيمار
- تقارير: نيمار يصدم برشلونة من جديد ويحدد وجهته المقبلة
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. فالفيردي يطلق تصريحا ناريا بشأن رحيله وميسي يطلب رحيل 3 لاعبين
- تقارير: نيمار يقترب من ريال مدريد
- حيلة جديدة تقرب نيمار من العودة لبرشلونة
- ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع نيمار
- ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع نيمار