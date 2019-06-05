برشلونة يصدم نيمار ويحدد شرط ناري لعودته للفريق

وضع مسئولو فريق برشلونة الإسباني شرطا ناريا، لعودة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الكاتالوني من جديد في الصيف المقبل.

وووفقا لبرنامج الشرينتيجو الشهير في إسبانيا، فإن برشلونة طلب من نيمار خفض راتبه الحالي من باريس سان جيرمان إلى النصف من أجل ضمه في الصيف.

ويتقاضى نيمار على 37 مليون يورو سنويا في صفوف باريس سان جيرمان .

ويرغب نيمار في العودة لصفوف برشلونة بعد محادثات بينه وبين ليونيل ميسي، قائد البارسا في الأسابيع الماضية لكن باريس سان جيرمان يرفض الدخول في مفاوضات لبيعه مهما كان الثمن.

ورحل نيمار عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويحاول برشلونة، إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار بالحصول على 150 مليون يورو وضم واحد من الثنائي عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو من البارسا الذي كشفت عنه صحيفة موندو ديبورتيفو في الأيام الماضية.