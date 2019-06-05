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بمناسبة العيد.. "الداخلية" تفرج عن عدد من الغارمين والغارمات (صور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:09 م
بمناسبة العيد.. الداخلية تفرج عن عدد من الغارمين والغارمات (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 
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أفرجت وزارة الداخلية، عن عدد من الغارمين والغارمات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين أو غارمات".

وحرصت وزارة الداخلية على الافراج عن الغارمين والغارمات فى اول ايام عيد الفطر المبار لكى يقضى المفرج عنهم العيد وسط اهلهم وذلك تنفيذا لتوجيها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
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