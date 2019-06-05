بعد قليل.. الإفراج عن عدد من السجناء بموجب عفو رئاسي بمناسبة العيد

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بدأ، منذ قليل، حفل الإفراج عن عدد من السجناء بموجب عفو رئاسي بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.



وينتظر أقارب المفرج عنهم ذويهم بمحيط سجون طرة لدى خروجهم من السجن لأصحابهم لمنازلهم وقضاء العيد برفقتهم، في اطار الحرص المستمر على لم شمل الأسر المصرية.

