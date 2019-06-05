زحام مروري بشوارع القاهرة في أول أيام عيد الفطر

شهدت شوارع القاهرة، منذ قليل، في أول أيام عيد الفطر تكدسا في أماكن متفرقة بالقاهرة الكبرى، ذلك في ظل التواجد المروري لتسير حركة المرور، نظرا للزحام بسبب الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.





وشهدت طريق صلاح سالم من الاتجاه المؤدى إلى وسط البلد زحاما شديدا، نظرا لتكاثر الاتجاه ناحية وسط المدينة، وفي الاتجاه المعاكس فقد كانت الحالة المرورية مائلة إلى السيولة المرورية، كما شهد نفق الأزهر والممتد الى وسط المدينة زحامآ مروريآ حاولت فيه قطاع مرور شمال القاهرة تسيير الحركة المرورية الى المؤدى لوسط البلد.وفى ذات السياق فقد توقفط الحركة ناحية وسط المدينة نظرآ للزحام الذى خلفه عدد كثيرآ من الناس المقبلين على دور السينما، ومنطقة وسط البلد صباح اليوم.