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صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 5 منازل بطنطا

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:07 م
صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 5 منازل بطنطا
أرشيفية
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أيمن يحيي
 
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وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 5 منازل بمنطقة على أغا بطنطا وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المحددة للصرف.

على أن تقوم مديرية التضامن بتوفير كافة سبل الإعاشة للأسر المتضررة لرفع المعاناة عنهم نتيجة إحتراق منازلهم، كما أكد على متابعته الدورية لأعمال حصر التلفيات وصرف الإعانة العاجلة للمتضررين لإنهائها فى أسرع وقت.

والجدير بالذكر؛ أن منطقة على أغا بطنطا شهدت حريق بخمس منازل نتيجة ماس كهربائى أدى إلى اشتعال محتويات المنازل دون خسائر بشرية.


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