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نقيب مهندسى القاهرة ينعى شهداء كمين العريش

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:16 م
نقيب مهندسى القاهرة ينعى شهداء كمين العريش
اللواء مهندس هشام ابوسنه - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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نعى اللواء مهندس هشام أبوسنه نقيب مهندسي القاهرة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة وأعضاء الجمعية العمومية، ببالغ الحزن والآسي شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم الذي تم فجر اليوم أثناء أداء صلاة العيد على كمين العريش بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد (6) مجندين .

وتوجه مجلس النقابة بخالص تعازيه لأسر الشهداء والشعب المصرى داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء.

 وأكد ابوسنه على أن مثل هذه الأعمال لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري العظيم وقواتنا الباسلة وشرطتنا الوطنية الذين أقسموا على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود من وتطهير أرض مصر الطيبة.

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