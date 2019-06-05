مفاجأة.. تعرف على سر عدم مشاركة أيمن حفني أساسيا أمام الحدود
كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن السبب وراء عدم إشراك أيمن حفني لاعب الفريق أساسيًا في مباراة حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأكد المصدر أن حفني تحدث مع خالد جلال المدير الفني للفريق قبل اللقاء وأكد له أنه غير جاهز ولايستطيع أن يبدأ اللقاء بسبب عدم إكتمال الجانب البدني لديه لاستبعاده طوال الموسم من جانب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.
وكان جلال ينوي البدء بأيمن حفني في وسط الملعب وسط الغيابات التي طاردت الفريق واستبعاد كل من محمد إبراهيم للإيقاف ويوسف إبراهيم أوباما للإصابة.
وتعادل الزمالك مع حرس الحدود بهدف لمثله بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري وتصبح مهمة الفريق صعبة في حصد بطولة الدوري خلال الموسم الجاري.
ولن يخوض الزمالك أي لقاء في الفترة المقبلة بسبب توقف بطولة الدوري لفترة تزيد عن شهر ونصف بسبب إقامة بطولة أمم افريقيا 2019.
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