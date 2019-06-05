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مصر تشارك في فعاليات "كوادرينالي براج الدولي" للسينوجرافيا

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:03 م
مصر تشارك في فعاليات كوادرينالي براج الدولي للسينوجرافيا
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الفجر الفني
 
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وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، على سفر السينوجرافيين المسرحيين المهندسين حازم شبل، نعيمة عجمي وعمرو عبد الله الشريف، والدكتور محمد سعد، والدكتورة مروة عودة، لتمثيل مصر في فعاليات الدورة الرابعة عشر من كوادرينالي براج الدولي للسينوجرافيا والفراغ.

تفتتح الدورة رسميا مساء 5 يونيو، حتى 16 يونيو في أرض معارض العاصمة التشيكية ويعد الأهم في العالم لعرض التصميمات المسرحية من ديكور، وإضاءة وأزياء. 


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