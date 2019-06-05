خلال 24 ساعة.. "الداخلية": تنفيذ 54317 حكما قضائيا متنوعا وضبط 36 متهما
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:02 م
هبة عبد الحفيظ
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وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (54317) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:
(175) حكم جناية.
(17455) حكم حبس جزئى.
(2994) حكم حبس مستأنف.
(27566) حكم غرامة.
(6127) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (119) قضية مخدرات بحوزة (123) متهم ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (55،560 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (5،097 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،656 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 264 جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 660 جرام)
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 60 جرام).
عدد (3189) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (32) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، (5) هارب من تنفيذ حكم المراقبة.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (8) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (182) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المركبات المبلغ بسرقتها ضبط ( 2 دراجة نارية).
فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الماد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (22534) مخالفة مرورية متنوعة، (1141) مخالفة مرافق متنوعة، (60) قضية بيئة.
فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (25) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:
ضبط (عدد 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 36 متهما) وذلك على النحو التالي:
5 بنادق آلية.
8بنادق خرطوش.
3 طبنجات.
22 فرد محلى.
91طلقة مختلفة الأعيرة.
7خزينة متنوعة.
ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
188 قطعة سلاح أبيض.
5 بنادق آلية.
8بنادق خرطوش.
3 طبنجات.
22 فرد محلى.
91طلقة مختلفة الأعيرة.
7خزينة متنوعة.
ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
188 قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (54317) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:
(175) حكم جناية.
(17455) حكم حبس جزئى.
(2994) حكم حبس مستأنف.
(27566) حكم غرامة.
(6127) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (119) قضية مخدرات بحوزة (123) متهم ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (55،560 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (5،097 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،656 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 264 جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 660 جرام)
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 60 جرام).
عدد (3189) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (32) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، (5) هارب من تنفيذ حكم المراقبة.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (8) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (182) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المركبات المبلغ بسرقتها ضبط ( 2 دراجة نارية).
فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الماد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (22534) مخالفة مرورية متنوعة، (1141) مخالفة مرافق متنوعة، (60) قضية بيئة.
فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (25) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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