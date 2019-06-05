خلال 24 ساعة.. "الداخلية": تنفيذ 54317 حكما قضائيا متنوعا وضبط 36 متهما





في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (عدد 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 36 متهما) وذلك على النحو التالي:

5 بنادق آلية.

8بنادق خرطوش.

3 طبنجات.

22 فرد محلى.

91طلقة مختلفة الأعيرة.

7خزينة متنوعة.

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

188 قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (54317) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(175) حكم جناية.

(17455) حكم حبس جزئى.

(2994) حكم حبس مستأنف.

(27566) حكم غرامة.

(6127) حكم مخالفة.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (119) قضية مخدرات بحوزة (123) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (55،560 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (5،097 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،656 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 264 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 660 جرام)

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 60 جرام).

عدد (3189) قرص مخدر.



فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (32) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، (5) هارب من تنفيذ حكم المراقبة.



فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (8) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.



فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (182) دراجة نارية مخالفة.



فى مجال ضبط المركبات المبلغ بسرقتها ضبط ( 2 دراجة نارية).



فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الماد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (22534) مخالفة مرورية متنوعة، (1141) مخالفة مرافق متنوعة، (60) قضية بيئة.



فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (25) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: