شاهد.. تريزيجيه يحتفل بالعيد مع ثنائي الأهلي
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:59 ص
الفجر الرياضي
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احتفل محمود حسن "تريزيجيه"
لاعب فريق قاسم باشا التركي ومنتخب مصر بأول أيام عيد الفطر مع صديقيه في الأهلي محمد
هاني ومروان محسن.
ونشر تريزيجيه صورتين له مع نجمي
الأهلي.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت اقتراب
تريزيجيه من الانتقال لصفوف ليون الفرنسي خلال الصيف المقبل.
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