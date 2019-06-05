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عالم أزهري يكشف عن سلوكيات ينبغي على المسلم فعلها في العيد (فيديو)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:57 ص
عالم أزهري يكشف عن سلوكيات ينبغي على المسلم فعلها في العيد (فيديو)
أرشيفية
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رقية جمال
 
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قال الدكتور عبد العال فتحي عبد العال، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأعياد في الإسلام لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وعند الرسول –صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن العيد له سلوكيات يجب على كل مسلم ومسلمة القيام بها، مشيرًا إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يخرج من طريق لأداء صلاة العيد، ويعود من طريق آخر؛ لكونه يعلم أن الملائكة تنزل بأمر من الله في هذا اليوم وتكون على أفواه السكك والدروب والحارات للاحتفال مع أمة الاسلام بعيد الفطر، وتقول وتنادي على أمة محمد: "يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم، يغفر الذنب العظيم، ويعطي الثواب الجزيل"، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: "يا عبادي، سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيء في دينكم ودنياكم إلا أعطيتكم إياه، فقد أرضيتموني ورضيت عنكم".

وتابع أن أيام العيد هي أيام فرح وسرور وتزاور وصلة أرحام، وهو فرصة لفتح باب للقرب والتقارب بين الناس.

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