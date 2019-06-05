ميدو يقترب من تدريب المقاصة

اقترب مسئولو نادي مصر المقاصة، من إنهاء إجراءات التعاقد مع أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق لفريق الوحدة السعودى، لتولى الإدارة الفنية للفريق الفيومى فى الموسم الكروى الجديد.

وتوصل مسئولو الفريق الفيومي لاتفاق مبدئي مع ميدو لقيادة الفريق، على أن يتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال ساعات.

وكان ميدو قد رحل عن الوحدة السعودي في الأسابيع الأخيرة للبطولة، بعدما قدم مستوى مميز مع الفريق ببطولة الدوري السعودي.