ديانا حداد تحيي حفلا في جزي المالديف الليلة

أعلنت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، لإحياء أول حفل غنائي لفنانة عربية في جزر المالديف، وذلك ضمن فعاليات عيد الفطر.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 6 يونيو المقبل، وسيشهد عدد من أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث.

وكانت ديانا قد أحيت حفلًا غنائيًا خلال ضمن فعاليات في دولة الكويت، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها اللبنانية والمصرية والخليجية، وسط تفاعل شديد من جمهورها، بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني معها.