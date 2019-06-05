"الأحوال المدنية": تيسير الإجراءات أمام كبار السن وذوي الإعاقة





وقامت إدارات الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية باستقبال عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات إدارات الأحوال المدنية وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج الأوراق الثبوتية وتجديد بطاقات الرقم القومى فضلًا عن إيفاد مأموريات خارجية لتصويرهم بمحل إقامتهم الأمر الذي لاقى قبولًا وإستحسانًا من قبل المواطنين مشيدين بجهود الوزارة فى مراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى، وتخفيف العبء عنهم فى تجديد أوراقهم الثبوتية.



وتؤكد الوزارة على إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

واصل قطاع الأحوال المدنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للقطاع، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.