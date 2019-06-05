من "التقطيع" إلى "البيع" .. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمدينة نصر.









وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب ( 5 وقائع سرقة سيارة بذات الأسلوب)، تم بإرشادهم ضبط سيارتين لدى عميلهم "سيئ النية"، وأقروا بمساومة مالك إحدى السيارات وإعادتها له مقابل مبلغ مالى وأضافوا بقيامهم بتقطيع سيارتين بقصد التصرف فى أجزائهم بالبيع "تم ضبط أجزاء منهما".. بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط ( 5 أشخاص- سبق اتهام 3 منهم في 31 قضية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع.