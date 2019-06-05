محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، عددا من القيادات التنفيذية والدينية وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب وعادل اللمعي أمين حزب مستقبل وطن.





حيث قدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الحضور ورحب محافظ بورسعيد بوفد المهنئين من شركاء الوطن الواحد القمص بولا سعد وكيل مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، ونيافة المطران نيفون مطران الروم الأرثوذكس والقس باسم ارتيل (الكنيسة الإنجيلية) والعميد هانى شنودة (الكنيسة الأسقفية)، مؤكدا بان ليس بجديد علي أشقائنا مشاركتنا الأفراح والأحزان مشيدا بروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد.





كما أشاد محافظ بورسعيد خلال كلمته بجهود الأجهزة التنفيذية قبل وأثناء صلاة عيد الفطر والتي كللت تلك الجهود بظهور المحافظة بشكل جمالي وسط إقبال كبير من أهالي بورسعيد علي ساحات ومساجد صلاة العيد.





وأكد محافظ بورسعيد، بان المحافظة تشهد في الوقت الحالي العديد من المشروعات التنموية والقومية والخدمية للمرة الأولي في جنوبها وشرقها وغربها.





وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شارك الآلاف من أهالي المحافظة، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة المعمورة في حي الشرق، يرافقه كل من: اللواء هشام خطاب مدير الأمن والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



