الحكم “قساما”: تم الغاء هدف الوداد بسبب خطأ على مدافع الترجي و ليس بداعي التسلل
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:49 ص
محمد وليد الجموسي
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ذكرت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن الحكم الغامبي لمباراة نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي والوداد،”قساما”، قد دون في تقريره أن إلغاء هدف الفريق المغربي كان بسبب خطأ على مدافع الترجي و ليس بداعي التسلل.
و أكد في التقرير الذي تم رفعه للمكتب التنفيذي للكاف، أنه أعلم لاعبي الوداد باستحالة لعب المباراة بتقنية الفيديو ونبه في 3 مناسبات إلى استئناف اللعب لكنهم رفضوا مما استوجب اتخاذ قرار إنهاء المواجهة.
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