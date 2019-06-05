الحكم “قساما”: تم الغاء هدف الوداد بسبب خطأ على مدافع الترجي و ليس بداعي التسلل

ذكرت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن الحكم الغامبي لمباراة نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي والوداد،”قساما”، قد دون في تقريره أن إلغاء هدف الفريق المغربي كان بسبب خطأ على مدافع الترجي و ليس بداعي التسلل.

و أكد في التقرير الذي تم رفعه للمكتب التنفيذي للكاف، أنه أعلم لاعبي الوداد باستحالة لعب المباراة بتقنية الفيديو ونبه في 3 مناسبات إلى استئناف اللعب لكنهم رفضوا مما استوجب اتخاذ قرار إنهاء المواجهة.