ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السعودية تدين الهجوم الإرهابي فى طرابلس شمالي لبنان

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:47 ص
السعودية تدين الهجوم الإرهابي فى طرابلس شمالي لبنان
الخارجية السعودية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابى المسلح الذى وقع مؤخرا فى مدينة طرابلس اللبنانية، مؤكدة "موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب".

 

وعبرت وزارة الخارجية السعودية فى تغريدة نشرتها على "تويتر" عن إدانتها للهجوم.

 

ولقى 4 جنود لبنانيين مصرعهم وأصيب آخرون، فى هجوم نفذه متطرف ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى، يوم الاثنين ضد منشآت حكومية فى طرابلس شمالى البلاد.

 

Advertisements
المزيد عن: مدينة طرابلس اللبنانية طرابلس شمالى لبنان الهجوم الإرهابى السعودية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
انتهت
1
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
3
x
انتهت
1
الرجاء الرياضي