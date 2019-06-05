السعودية تدين الهجوم الإرهابي فى طرابلس شمالي لبنان

أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابى المسلح الذى وقع مؤخرا فى مدينة طرابلس اللبنانية، مؤكدة "موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب".

وعبرت وزارة الخارجية السعودية فى تغريدة نشرتها على "تويتر" عن إدانتها للهجوم.

ولقى 4 جنود لبنانيين مصرعهم وأصيب آخرون، فى هجوم نفذه متطرف ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى، يوم الاثنين ضد منشآت حكومية فى طرابلس شمالى البلاد.