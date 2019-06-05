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حرب جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة نارية

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:45 ص
حرب جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة نارية
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن اشتعال صراع جديد بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد على صفقة جديدة.

 

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن ريال مدريد يسعى لضم جونيور فيربو الظهير الأيسر لريال بيتيس بعد طلب زيدان بضمه، لتعويض مارسيلو والذي تراجع مستواه في الموسم الحالي.

 

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد مستعد لاقحام داني سيبايوس أو لاعبين أخرين لضم جونيور الذي يملك 50 مليون يورو كشرط جزائي في عقده مع بيتيس.

  

وأضافت الصحيفة أن برشلونة أيضا يهتم بضم جونيور من ريال بيتيس وقد يوافق على دخول رافينيا وميراندالاعب لاماسيا في الصفقة لتقليص القيمة المالية لصاحب الـ21 عاما والمقدرة بـ25 مليون يورو من قبل النادي الأندلسي.

 

ويرغب برشلونة في ضم ظهير أيسر قوي في الصيف لمنافسة جوردي ألبا على الجبهة اليسرى في الموسم المقبل.

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