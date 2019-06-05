بـ"توصيل الأسلاك".. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وبيعها بثمن بخس بالتبين

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وعرضها للبيع بثمن بخس في التبين.









وبمواجهتهما قرر أحدهما بسرقة السيارة المضبوطة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالاشتراك مع أحد الأشخاص – مقيم دائرة قسم شرطة المعادي، (سبق اتهامه في 8 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى "سرقة") وعرضها للبيع للمتهم الثاني مقابل المبلغ المالي المضبوط بحوزته، واستخدامه للسيارة ملكه المضبوطه في ارتكاب تلك الوقائع، وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بعلمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة.





وتم ضبط المتهم الثالث وبحوزته (فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة من ذات العيار- مفتاح فرنساوى- مفك) وبمواجهتهم أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة وإعادة بيعها لعميلهما المتهم الثاني بثمن بخس، وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، حال قيامها بعرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بمنطقة التبين البلد بدائرة القسم وبحوزتهما (سيارتين إحداهما مُبلغ بسرقتها- مبلغ مالي).