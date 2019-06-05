تونس ستخسر 1.2 مليار دينار بسبب “عطلة العيد”

اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدانأن قرار منح عطلة بـ3 أيام لموظفي وأعوان واطارات الوظيفة العمومية والقطاع العام بمناسبة عيد الفطر، هو “قرار انتخابي ومغازلة للمواطنين لكسب أصواتهم”.

وأشار سعيدان في تصريح نشره موقع صحيفة ”الشارع المغاربي”، إلى انه اذا قمنا بقسمة المنتوج الداخلي الخام على عدد أيام العمل في السنة والتي تناهز 250 يوما نجد أن كلفة يوم عمل تبلغ 400 مليون دينار بما يعني أن البلاد تخسر خلال أيام العيد الثلاث 1.2 مليار دينار من منتوجها الداخلي الخام.

ولاحظ المتحدث أن تونس خسرت مبدئيا حوالي 10 أيام عمل بسبب تغيب العديد من الموظفين والأعوان عن مقرات عملهم منذ مساء الجمعة 31 ماي وإلى أنهم لن يستأنفوا العمل الا يوم الاثنين القادم الموافق لـ10 جوان الجار